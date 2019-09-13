Sahte polislerin yaptığı 400 bin liralık vurguna, gerçek polisler engel oldu

Isparta’da telefonla aradıkları 70 yaşındaki kadının, "polisim" diyerek 400 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan dolandırıcılık ekibi yakalandı.

Olay, 9 Eylül günü kent merkezindeki Mehmet Tönge Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki H.A.’yı polis olduğunu iddia ederek arayan kişi ya da kişiler, adının bir soruşturmaya karıştığı yalanıyla yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını kendilerine teslim etmesini istediler. Çeşitli yalan ve sahte kimliklerle oyalanan ve korkutulan H.A., telefon görüşmesinin ertesi gününde eve gelen O.S.’ye (27) parasal değeri 300 bin liranın üzerindeki ziynet eşyalarını teslim etti. Aynı yöntemle H.A.’nın hesabında bulunan 80 bin lira tutarındaki nakit parayı da teslim alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.A., durumu bu kez gerçek polislere bildirdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği olay sonrasında, H.A.’dan para ve ziynet eşyalarını teslim alan O.S., para ve ziynet eşyalarıyla birlikte Isparta’da kıskıvrak yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren Isparta Polisi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen İ.Ş. (37) - M.Ş. (35) - S.K. (26) ve B.D. (28) isimli 4 şüpheliye daha ulaştı.

Isparta ve Şanlıurfa polisinin yaptığı ortak çalışma ile Şanlıurfa’da yakalanan 4 şüpheli de Isparta’ya getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Isparta Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dolandırılan para ve ziynet eşyalarının da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

