Sahte polisten 31 bin liralık dolandırıcılık

Kendini özel harekat polisi olarak tanıtan, Sosyal Güvenlik Kurumunda işe yerleştirme vaadiyle 5 kişiyi 31 bin lira dolandıran zanlı yakalandı.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, özel harekat polisi olduğunu ileri sürerek dolandırıcılık yapan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, telefonla ulaştığı kişilere kendini özel harekat polisi olarak tanıtan Bilal C'nin, mağdurlara Sosyal Güvenlik Kurumunda memurluk, müdürlük, başkan şoförlüğü gibi işleri ayarlayabileceği vaadinde bulunduğunu belirledi.

Zanlının iki kişiden daha yardım aldığını tespit eden polis, Bilal C. (35), Bahri G. (48), Kemal K'yi (49) yakaladı.

Zanlıların, bu yöntemle 5 kişiden 31 bin lira ile maddi değeri yüksek elektronik eşyalar aldıkları belirlendi.

Bahri G'nin aracında yapılan aramada, üzerinde "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı" ifadesi bulanan ve sahte olduğu düşünülen evrak bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

