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Sahte rakı imalathanesine baskın: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde sahte içki imalatı yapılan bir adrese yapılan operasyonda, bidonlar dolusu alkol ve pet şişeler içerisinde 130 litre rakı ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Buca’da bir binanın bodrum katında kaçak rakı imal edildiği bilgisi üzerine Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese yönelik çalışma yaptı.

Sahte rakı imalathanesine baskın: 3 gözaltı

İzmir’in Buca ilçesinde sahte içki imalatı yapılan bir adrese yapılan operasyonda, bidonlar dolusu alkol ve pet şişeler içerisinde 130 litre rakı ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Buca’da bir binanın bodrum katında kaçak rakı imal edildiği bilgisi üzerine Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese yönelik çalışma yaptı. Mahkeme kararına istinaden adreste yapılan aramada 48 adet 5’er litrelik bidonlarda toplam 240 litre etil alkol, 400 ml rakı yapımında kullanılan anason maddesi, 261 adet 0.5 litrelik pet şişe içinde içime hazır 130,5 litre rakı tespit edilerek el konuldu.
Olayla ilgili şüpheliler Çağlar G., Ali Z., Orçun T. yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte rakı imalathanesine baskın: 3 gözaltı

Sahte rakı imalathanesine baskın: 3 gözaltı

Sahte rakı imalathanesine baskın: 3 gözaltı

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