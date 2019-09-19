Sahte rapor çetesi çökertildi

Adıyaman’da, sahte sağlık kurulu raporu düzenleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesinde medikal ürünler satarak faaliyet gösteren bir firma takibe alındı. Polis ekiplerince 6 ay boyunca teknik ve fiziki yapılan takipler sonucunda vatandaşların adlarına habersiz olarak sağlık kurulu raporu düzenlendiği ve bu raporlarla SGK’dan para tahsil edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde olayla alakalı Kahta Devlet Hastanesi personellerinden H.Y.S., ile M.T., İ.P. ve Ö.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Öte yandan yapılan operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 4 kişiden Kahta Devlet Hastanesi personeli H.Y.S., tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 kişi ise serbest bırakıldı.

