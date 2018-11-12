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"Sahte rapor" çetesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen, aralarında doktor ve hastane personelinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı - Şebekenin 9 ile 20 bin lira arasında değişen bedellerle 73 sahte engelli raporu aldığı tespit edildi

Başkentte para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen, doktor ve hastane personelinin de aralarında yer aldığı 27 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kamu hastanelerinde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu temin ettiği belirlenen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

6 aylık çalışmanın ardından, örgüt elebaşı ve üyelerinin hastane personeli gibi her sabah düzenli olarak kamu hastanelerine gittikleri ve irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla sahte rapor temin ettikleri kişilerin iş ve işlemlerini takip ettikleri belirlendi.

- Sahte rapor için "joker" kullanmışlar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların kamu hastanelerinin her biri için ayrı ayrı organizasyon kurduğunu ve hastanelerde çalışan personel aracılığıyla bazı doktorların e-Devlet şifresini kullanarak, rapor almak isteyen ama "özürlülük derecesi" yeterli olmayan kişilerin yerine "joker" adı verilen sahte hastalar kullanarak işlem yaptırdıklarını tespit etti.

Hasta başına 9 bin ile 20 bin lira arasında değişen bedeller talep eden şebekenin bu yolla 73 sahte engelli raporu aldığı ve devleti bu yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

Savcılıktan alınan izinle operasyon başlatan ekipler, sahte rapor verdiği tespit edilen A.K. isimli doktor ile 7 hastane çalışanının da arasında bulunduğu 27 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara operasyon Sahte rapor çetesi

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