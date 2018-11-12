"Sahte rapor" çetesine operasyon

Başkentte para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen, doktor ve hastane personelinin de aralarında yer aldığı 27 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kamu hastanelerinde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu temin ettiği belirlenen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

6 aylık çalışmanın ardından, örgüt elebaşı ve üyelerinin hastane personeli gibi her sabah düzenli olarak kamu hastanelerine gittikleri ve irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla sahte rapor temin ettikleri kişilerin iş ve işlemlerini takip ettikleri belirlendi.

- Sahte rapor için "joker" kullanmışlar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların kamu hastanelerinin her biri için ayrı ayrı organizasyon kurduğunu ve hastanelerde çalışan personel aracılığıyla bazı doktorların e-Devlet şifresini kullanarak, rapor almak isteyen ama "özürlülük derecesi" yeterli olmayan kişilerin yerine "joker" adı verilen sahte hastalar kullanarak işlem yaptırdıklarını tespit etti.