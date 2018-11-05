Sahte rapor operasyonun 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

NİĞDE?de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8?i adliyeye sevk edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 2 Kasım'da; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli, bakım maaşı aldığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi Niğde Adliyesine sevk edildi.

