HABER

Sahte rapor operasyonun 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

NİĞDE?de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8?i adliyeye sevk edildi.

NİĞDE?de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8?i adliyeye sevk edildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 2 Kasım'da; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli, bakım maaşı aldığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi Niğde Adliyesine sevk edildi.

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
Trabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandıTrabzon Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis'ten uğurlandı
Vali Davut Gül, Sivas'tan gözyaşlarıyla uğurlandıVali Davut Gül, Sivas'tan gözyaşlarıyla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den iş adamlarına aktarılan para dudak uçuklattı! Gerekçeli kararda şok rakamlar...

FETÖ'den iş adamlarına aktarılan para dudak uçuklattı! Gerekçeli kararda şok rakamlar...

Okulda 'dini ant' iddiasına soruşturma başlatıldı!

Okulda 'dini ant' iddiasına soruşturma başlatıldı!

Didim'de korkunç olay! Genç kadın bu halde bulundu

Didim'de korkunç olay! Genç kadın bu halde bulundu

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

İstanbul’un ilk bilim merkezi açıldı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Sarıyer'deki iş adamına bıçaklı saldırının arkasından Kürt Ahmet'in adamları çıktı

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.