Sahte rapor operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8’i adliyeye sevk edildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 2 Kasım'da Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli, bakım maaşı aldığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.
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