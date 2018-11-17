Sahte raporla emekli olduklarını itiraf ettiler

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kamu ve özel hastanelerde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu temin ettiği belirlenen suç örgütüne, 12 Kasım'da operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 27'si gözaltına alındı. Devam eden operasyonda, 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 29'a ulaştı. Diğer şüphelilerden 2'sinin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

- Sahte raporla emekli olmuşlar

Örgütün elebaşılarından şüpheli A.Ö. emniyette verdiği ifadesinde, örgüt lideri M.G'den aldıkları talimatla sahte rapor düzenlenecek kişilerin tespit edildiğini, hastaneye gittiklerinde sağlık kurulunda sekreter B.Y'nin rüşvet karşılığında kendilerine yardım ettiğini ve haklarında rapor düzenletilen kişilerden alınan paraların M.G'de toplandığını anlattı.