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Sahte raporla emeklilik operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 12:09 | Son Güncelleme

Bartın’da sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda adliyeye çıkartılan 8 şüpheliden biri tutuklandı.Ulus İlçesi’nde Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, edinilen bilgilere göre, sahte sağlık raporu ile emekli olan ve sahte evrakların hazırlanması için aracılık ettiği belirlenen 8 şüpheli göz altına alındı.

Bartın’da sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda adliyeye çıkartılan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Ulus İlçesi’nde Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, edinilen bilgilere göre, sahte sağlık raporu ile emekli olan ve sahte evrakların hazırlanması için aracılık ettiği belirlenen 8 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyon sonra sorguya alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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