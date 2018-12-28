Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte ve usulsüz sağlık raporlarıyla devleti zarara uğrattıkları öne sürülen 17 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve usulsüz sağlık raporları düzenledikleri iddia edilen gruba yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 8 ay süren çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, Antalya, Ankara, Burdur, Diyarbakır, Konya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık sektöründeki çeşitli kurumlarda görevli şüphelilerin, engelli raporlarının derecesini yükseltmek için usulsüzlükler yaptıkları, sağlıklı kişiler için de şeker, tansiyon, kolestrol gibi hastalıklara ilişkin rapor düzenledikleri öne sürüldü.

Zanlıların, sahte evraklarla engelli gibi gösterdikleri kişilerin, otomobil alımlarında ÖTV indiriminden, ücretsiz taşıma kartı ve erken emeklilik gibi konulardan faydalanmalarını sağladıkları ileri sürüldü.

