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‘Sahte reçete’ operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen ’sahte reçete’ operasyonunda hastane çalışanı 2 kişi tutuklandı.İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli S.Ö.

‘Sahte reçete’ operasyonunda 2 tutuklama

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen ’sahte reçete’ operasyonunda hastane çalışanı 2 kişi tutuklandı.
İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli S.Ö. ve O.Ö.’nün uyuşturucu özelliği bulunan ilacı doktor şifreleriyle başkalarının adına yazarak sattıklarını ve haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla geçtiğimiz hafta Jandarma ekiplerince hastaneye yapılan operasyonda S.Ö. ve O.Ö.’nün, yanı sıra bu ilaçları aldıkları eczanede çalışan M.Ş. ve M.S isimli şahısları gözaltına almıştı.
Jandarma’da 4 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan eczane çalışanları M.Ş. ve M.S’nin serbest bırakılırken, hastane çalışanı S.Ö. ve O.Ö çıkarıldıkları mahkemece, izinsiz ele geçirdikleri doktorların şifresiyle sisteme girip, yeşil reçeteyle satılan, uyuşturucu özelliği olan ilacın reçetesini yazarak, bunları sattıkları suçlamasıyla tutuklanarak Karabük Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi.

‘Sahte reçete’ operasyonunda 2 tutuklama

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