Sahte şampiyondan akılalmaz oyun! Fotomontajla yapmadığı kalmamış

Genç yaşına rağmen en başarılı Türk Muay Thai sporcuları arasında gösterilen Bediha Taçyıldız, akılalmaz bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı. Gaziosmanpaşa’da yaşayan 24 yaşındaki milli sporcu, küçük yaşlarda spora başlayarak muay thai alanında büyük başarılar elde etti. Defalarca muay thai Türkiye şampiyonu olan Taçyıldız, 4 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğuyla da Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. Ancak başarılı sporcu geçtiğimiz günlerde arkadaşından öğrendiği olay karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre S. Ç., dünya şampiyonu Bediha’nın fotoğraf ve müsabaka videolarını kendisinin gibi göstererek yaklaşık 1 yıl boyunca kurumlardan burs ve ödüller aldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç sporcu, S.Ç.’nin sosyal medya hesabına baktığında kendi videolarının bulunduğunu, kendi fotoğraflarında ise S.Ç.’nin yüzünün olduğunu görünce gözlerine inanamadı. BEDİHA'NIN VİDEOLARINI 'DÜNYA ŞAMPİYONUYUM' DİYE GÖSTERMİŞ Hemen harekete geçen sporcu ve Muay Thai Türk Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Çeken, olayı Türkiye Muay Thai Federasyonu’na bildirdi. S. Ç.’nin Türkiye Muay Thai Federasyonu’na kayıtlı ancak dünya şampiyonlukları bulunmayan bir kişi olduğunu söyleyen Taçyıldız, yaşananlara isyan etti. Taçyıldız, kendisinin yüzünün görünmediği müsabaka video ve fotoğraflarını S.Ç.’nin “dünya şampiyonuyum” diyerek kullanarak, insanlara gösterdiğini belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından S.Ç. ve annesinin antrenörü Yılmaz Çeken’e ulaşarak özür dilemek istediğini belirten Taçyıldız, kabul etmediklerini dile getirdi. Başarılı sporcu, olayın peşini bırakmayacağını ifade ederken, Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun soruşturma başlattığı öğrenildi.

MADDİ YARDIMLAR ALMAYA BAŞLAMIŞ Olayı duyduğu an büyük bir şok yaşadığını, yapılanın büyük bir sahtekarlık olduğunu söyleyen genç sporcu Bediha Taçyıldız, “Olayın üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçmiş. Geçen Cuma günü kulüp arkadaşım bana haberi verdi. Federasyonumuzda lisanslı bir sporcu, antrenörü de dahil, fotoğraflarıma kız kendi kafasını monte ediyor. Videolarımı kendi videoları gibi lanse ediyor. Bir derneğe gidiyor ben muay thai yapıyorum. Dünya şampiyonluklarım var, Türkiye şampiyonuyum diye buradan maddi yardımlar almaya başlıyor. Neredeyse bir senedir burs alıyor. Ayrıca sponsor oluyorlar. Ben dünya şampiyonu oldum, geldim gibisinden her gidip geldiğinde ödül veriliyor, ama bunlar yalan. Bu başarıları alan biri değil, benim ve bizim camiadan birkaç kişinin, daha çok benim videomu ve fotoğraflarımı kullanarak açıkçası dolandırıyor” diye konuştu. ÖZÜR DİLEMEK İSTEMİŞ Yaşananların kabul edilemez olduğunu ve S.Ç.’nin ceza almasını istediğini ifade eden Taçyıldız, “Öğrendiğim gece hiç uyuyamadım, gerçekten çok sinir oldum. Çok zorlu şartlardan geçiyoruz ama insanlar emeklerimizi çalıyor. Federasyonumuz ve dolandırılan dernek, bu konuyla ilgili dava açtı. Peşindeyiz ve bırakmayı düşünmüyoruz. Sahtekarlık, hırsızlık, eğitimsizlik. Ailem çok şaşkın, bu sene dünya şampiyonası Dubai’de olacak ona hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonluğu bu kadar ucuz değil. İlk gördüğümde inanamadım. Bir kıza baktım bir benim fotoğrafıma yapılan montaja baktım. Videolarım bariz ortada bunu kime gösterseniz bu Bediha Taçyıldız der. Videoları bir şey yapmadan direkt kendi hesabına koymuş. Umarım başka kimsenin başına gelmez. Annesiyle birlikte antrenörüme ulaşmışlar sanırım özür dilemek istediler ama biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Eğer onu düşünselerdi böyle bir terbiyesizlik yapmazlardı. Ceza almalarını istiyoruz” dedi.