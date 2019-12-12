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Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, market işleten Serkan Alataş, jandarmanın ev ve işyerine düzenlediği operasyonla 'sahte' olduğu gerekçeyle el konulan ancak yapılan laboratuvar incelemesinde orijinal olduğu belirlenmesine rağmen iade edilmeyen toplam 200 bin lira değerindeki içki ve sigarasını 1 yıl sonra mahkeme kararıyla geri aldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, market işleten Serkan Alataş, jandarmanın ev ve işyerine düzenlediği operasyonla 'sahte' olduğu gerekçeyle el konulan ancak yapılan laboratuvar incelemesinde orijinal olduğu belirlenmesine rağmen iade edilmeyen toplam 200 bin lira değerindeki içki ve sigarasını 1 yıl sonra mahkeme kararıyla geri aldı. Yaşanan süreçte, büyük sıkıntı çektiğini iflasın eşiğine geldiğini belirten Alataş, en çok da adının temize çıkmasına sevindiğini söyledi.
Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve sigara sattığı ileri sürülen Serkan Alataş'ın İsabeyli Mahallesi'ndeki evi ve marketine 28 Aralık 2018 tarihinde, operasyon düzenledi. Yapılan aramada çeşitli büyüklükteki şişelerde toplam 246 litre rakı, 462 litre votka ile 130 paket çeşitli markalarda sigaraya el konuldu. Alataş, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre tutanak tutuldu. El konulan içki ve sigaralar imha edilmek üzere Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tahlil için laboratuvara gönderilen içkilerin Tekel tarafından üretilen orijinal ürün olduğu belirlendi. Toplam 200 bin lira değerindeki içki ve sigarasına el konulması nedeniyle neredeyse iflasın eşiğine geldiğini belirten Serkan Alataş, yaşanan süreci şöyle aktardı:
"İki marketim var. Yapılan bir ihbar üzerine jandarmanın ev ve iş yerime düzenlediği operasyonda bulunan içkiler barkod cihazında kontrol edildi. Ancak içkiler barkod cihazından geçemedi. Cihazın arızalı olabileceğini söyleyip, içki ve sigaraların faturalarını gösterdim. Ancak, yine de incelenmek üzere el konuldu. Tahlil sonuçları 1 ay sonra geldi. İçki ve sigaraların sahte olmadığı anlaşıldı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararını verdi. Ancak tüm bunlara rağmen Kaymakamlık, içkilerin kamuya geçirilmesine karar verdi. Tüm belgeleri toplayıp, geçen 15 Mart'ta Aydın Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup, itirazda bulunup, dava açtım."
İş yerinde yeteri kadar yer olmaması ve hırsızlık olayına karşı fazla olan içki ve sigaraları evde depoladığını anlatan Alataş, "Ancak, evde depolamak yasakmış. Bunu bilmiyordum. Başkalarının da bildiğini zannetmiyorum. Bu işi yapan birçok kişi, fazlasını evinde saklar. Yapılan incelemelerin ardından mahkeme, geçen Kasım ayında, el konulan içki ve sigaraların iadesine karar verdi. Bir ay itiraz süresi beklendi. Bu sürenin ardından dün el konulan içki ve sigaralarımı geri aldım. Ancak 1 yıl boyunca tüm sermayem depolarda kaldığı için mağdur edildim. Ekonomik sıkıntı yaşayıp, iflasın eşiğine kadar geldim. Tüm bu sıkıntılı sürece rağmen adımın temize çıkmasına sevindim. Sahte içki satan kişi olarak anılmak istemem" dedi.

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