Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, market işleten Serkan Alataş, jandarmanın ev ve işyerine düzenlediği operasyonla 'sahte' olduğu gerekçeyle el konulan ancak yapılan laboratuvar incelemesinde orijinal olduğu belirlenmesine rağmen iade edilmeyen toplam 200 bin lira değerindeki içki ve sigarasını 1 yıl sonra mahkeme kararıyla geri aldı. Yaşanan süreçte, büyük sıkıntı çektiğini iflasın eşiğine geldiğini belirten Alataş, en çok da adının temize çıkmasına sevindiğini söyledi.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve sigara sattığı ileri sürülen Serkan Alataş'ın İsabeyli Mahallesi'ndeki evi ve marketine 28 Aralık 2018 tarihinde, operasyon düzenledi. Yapılan aramada çeşitli büyüklükteki şişelerde toplam 246 litre rakı, 462 litre votka ile 130 paket çeşitli markalarda sigaraya el konuldu. Alataş, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre tutanak tutuldu. El konulan içki ve sigaralar imha edilmek üzere Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tahlil için laboratuvara gönderilen içkilerin Tekel tarafından üretilen orijinal ürün olduğu belirlendi. Toplam 200 bin lira değerindeki içki ve sigarasına el konulması nedeniyle neredeyse iflasın eşiğine geldiğini belirten Serkan Alataş, yaşanan süreci şöyle aktardı: