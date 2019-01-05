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"Sahte" savcı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

"Sahte" savcı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 25 bin lira dolandırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'ni 3 Ocak'ta arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan M.K, (61) "silahla yaralama" suçundan tutuklanan Ö.S'nin eşinin telefon numarasını istedi.

Telefona bakan polis memuru, bir savcının bu şekilde numara istemeyeceğini ifade ederek, arayan kişinin sorgulamak için bilgilerini isteyince şüpheli telefonu kapattı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, Ö.S'nin eşi T.S'ye ulaştı. Kadına, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin arayabileceği, bu kişinin savcı değil, dolandırıcı olduğu yönünde uyarıda bulunuldu.

Polis merkezine 4 Ocak'ta geri gelen T.S, kendisini arayan ve savcı olarak tanıtan bir kişinin 25 bin lira karşılığında eşini serbest bırakabileceğini ve Şişli'de verdiği adrese parayı getirmesini söylediğini ifade etti.

Polis ekipleri, takip ettikleri T.S'yi seri numaraları alınan bir miktar parayla söz konusu adrese gönderdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kadından paraları alan şüpheli M.K'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli M.K, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.K'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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nitelikli dolandırıcılık Bakırköy Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcısı

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