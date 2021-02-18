Sahte savcı telefonla aradığı şahsı 52 bin 290 lira dolandırdı

Samsun’da kimliği belirsiz bir kişi telefonla aradığı şahsı kendisini ’savcı’ olarak tanıtıp korkutup kandırarak 52 bin 290 lira dolandırdı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı 65 yaşındaki İ.I.’ye telefonla arayarak kendisini ’savcı’ olarak tanıttı. Adının terör örgütüne karıştığını ve örgütün çökertilip ele geçirilmesi için operasyon yapacaklarını söyleyip verdiği banka hesabına para yatırmasını istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen İ.I. verilen hesaba 52 bin 290 lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan İ.I. jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

