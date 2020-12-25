HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu

Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu

25.12.2020 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu

Kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcı, tespit edilen 923 bin liralık vurgun yaptı.

Kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcı, tespit edilen 923 bin liralık vurgun yaptı. Son işinde polise yakalanan dolandırıcı adliyeye sevk edildi.
Kendisini savcı ve polis olarak tanıtan F.S. Karamürsel ilçesinde bir vatandaşın 423 bin lirasını dolandırdı. Şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dolandırıcılık bürosu dedektifleri olay ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde, F.S. İstanbul’da gözaltına alındı. Zanlının Yalova’da yaşlı bir çiftin 500 bin lirasını aynı yöntemle dolandırıldığı öğrenildi.
Şüpheli F.S. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

Yolda bitkin halde bulundu! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü

Kırklareli'nde flaş karar! Koronavirüs testi olmayan şehre giremeyecek

Koronavirüs testi olmayan bu şehre giremeyecek

Kızılırmak'taki poşet, 'bebek' şüphesiyle ekipleri alarma geçirdi

Kızılırmak'da ekipleri alarma geçiren 'bebek' ihbarı

Marketlerin güncel çalışma saatleri 2021... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu uyardı: Ev içi bulaş arttı

Koronavirüs salgınında yeni tehlike! Uzmanı uyardı

ABD'ye yönelik siber saldırıda hackerlar Microsoft müşterilerini kullandı

Son yılların en ağır siber saldırısında müşterileri kullanmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.