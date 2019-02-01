Sahte savcının 10 yıla kadar hapsi istendi

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Metin Kökcü, Tuğba S.'yi cep telefonundan arayarak kendini savcı olarak tanıttı. Kökcü, Tuğba S.'ye eşi Özay S.'yi yaşamış olduğu bir adli olay ile ilgili karşı taraf ile anlaştırabileceğini bunun için 25 bin TL gerektiğini söyledi. Tuğba S. de durumdan şüphelenerek olayı Yeşilköy Polis Merkezi'ne bildirdi ve polis ile iş birliği yaptı. Tuğba S., Metin Kökcü'ye bahse konu parayı ödemek için 4 Ocak'ta bankaya gitti ve bankada para çekme işlemi gerçekleştiriyormuş gibi yaptı ancak para çekmedi. Metin Kökcü, Tuğba S.'yi arayarak pasajda beklemesini, katibin parayı alacağını söyledi. Bir süre sonra Tuğba S.'yi tekrar arayan Metin Kökcü, pasajın sonuna kadar yürümesini ve solda bulunan demir kapı bulunan yere parayı bırakmasını istedi. Tuğba S. de içinde en başında 200 TL para, diğerleri kağıt olan zarfı Metin Kökcü'nün dediği yere bıraktı ve aracına geçti. Parayı almak için zarfın yanına gelerek, zarfı kontrol eden Metin Kökcü, bu sırada polisleri fark edince kaçmaya başladı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de telefonda kendisini savcı olarak tanıtarak, "Eşini karşı taraf ile anlaştırabilirim" diyerek Tuğba S.'den (40) 25 bin TL isteyen şüpheli Metin Kökcü (61) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Kökcü'nün "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsini istedi. Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ŞİKAYETÇİ SESLERİN AYNI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Metin Kökcü, ifadesinde açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediği Erhan isimli bir şahsın, kendisine kız arkadaşının bir zarf getireceğini o zarf almasını ve karşılığında para vereceğini söyledi. Tuğba S. ise kendisini arayan kişi ile yakalanan kişinin seslerinin aynı olduğunu belirtti. Metin Kökcü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık hazırladığı iddianamede şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, dolandırıcılık suçunun unsurlarından hile ve menfaatin gerçekleştiğini, şüphelinin kendisini savcı olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığını ifade etti. Şüpheli Kökcü'nün "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Kökcü önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

