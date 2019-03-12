"Sahte senet kullanan aday Ankara'ya yakışır mı"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddialara ilişkin, "Sahte senet kullanan bir aday Ankara'ya yakışır mı?" ifadesini kullandı. Şahin, MHP'nin Bala İlçe Seçim Merkezinin açılışında, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci yılını" kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de gerçekleşen mitingde yaşananlara değinen Şahin, "Bugünlerde ezanlarımıza karşı hadsizlikleri, şuursuzlukları ve sınır tanımaz saygısızlıkları hep birlikte görüyoruz öyle değil mi? İşte o anlayış bu toprakları işgal etme sevdasında olanların anlayışıdır. Nasıl ezanlarımıza uzanan dillere izin vermeyeceksek, nasıl bayrağımıza uzanan ellere izin vermeyeceksek milletimizin bekası için Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Şahin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimine önemini vurgulayarak, "Ülkemizin bekası için, milletimizin refahı için bu seçimleri çok önemli bir imtihan olarak görüyoruz. Biz bu seçimlere eserlerimizle, hizmetlerimizle, çok güçlü belediye başkan adaylarımızla ve meclis üyelerimizle giriyoruz." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bala'da Cumhur İttifakı olarak liste belirlediklerini belirten Şahin, "Ben öyle inanıyorum ki Bala'da meclis üyeliğinde tulum çıkaracağız ve bütün meclis üyeleri Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilecekler." dedi. Şahin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi: "CHP'nin başını çektiği bir ittifakın adayı, bu ittifak ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal birikimlerine göz dikmiş bir ittifak, bir yıkım ittifakı. CHP'nin bu ülkede bugüne kadar çakılmış tek bir çivisi yok, tek bir eserleri yok. Tek yaptıkları ellerine fırsat geçtiğinde millete hizmet için çakılan o çivileri sökmek olmuş. Nerede iş başına gelmişlerse Anadolu insanına belediyelerin kapısını duvar etmişler. Bu anlayış yokluk demek, bu anlayış yoksulluk demek, bu anlayış yasaklar demek, CHP demek çöp demek, çukur demek ve çamur demek. CHP'nin belediye başkan adayı ile ilgili olarak son günlerde basında yer alan çok vahim iddialar var. İddiaların ötesinde mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş, hüküm altına alınmış ve Yargıtayca da onanarak kesinleşmiş birtakım vakalar var. Bu zat sahte bir senedi işleme koymaktan dolayı para cezasına çarptırılmış. Çok ciddi hakkında somut deliller var. Senedin sahte olduğuna dair emniyet ve jandarma kriminal ile adli tıp kurumunun raporları var. Şimdi böyle bir aday Ankara'ya yakışır mı? Sahte senet kullanan bir aday Ankara'ya yakışır mı?"

- "Ankara sessiz kalmayacaktır" Mansur Yavaş'ın CHP'den belediye başkan adayı olarak gösterilmesini eleştiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bırakın herhangi bir partiden aday olmayı, herhangi bir siyasi partinin kapısının önünden geçmemesi gereken bu zat CHP tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilmiş. Hakkında bir iddianame hazırlanmış, iddianame de çok ciddi suçlamalar var. Nedir bu suçlamalar? Görevi kötüye kullanma suçlaması. Kişilerin huzur ve sükunun bozma suçlaması. Şimdi bununla ilgili çıkıp bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Ankara bu haksızlığa, kendisine karşı bu saygısızlığa sessiz kalmayacaktır. 31 Mart gecesinde çok güçlü bir cevap verecektir. Sahte senedi işleme koyan, hakkında göreve kötüye kullanmaktan huzur ve sükunu bozmaktan dolayı iddianame hazırlanmış bir aday dahi Ankara'ya yakışmamaktadır. Bu Ankara'ya büyük bir saygısızlıktır, büyük bir haksızlıktır, Ankara buna asla geçit vermeyecektir, böyle bir ismin gözbebeğimiz olan Ankara'nın başına geçmesine asla ve asla müsaade etmeyecektir. Ankaralı hemşehrilerimizin basireti ve feraseti bu konuda en büyük güvencemizdir."