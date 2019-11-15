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Sahte servis mağdurları emniyete giderek şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Sahte servis dolandırıcılarının mağdur ettiği vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

Sahte servis dolandırıcılarının mağdur ettiği vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların internette en üst sırada yetkili servis olarak çıktıklarını söyleyen Mehmet Güney isimli mağdur, ”İnternette en üst seviyede çıkıyorlar. Yetkili servis olarak gözüküyor. İnsan ister istemez yanılıyor. Benim gibi birçok mağdur insan var. Bizden başka kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz” dedi.
İstanbul’da 444’lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 30 kişi işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdur vatandaşlar ise şüphelilerden şikayetçi oldu.
Mağdurlardan Ayhan Akyol, “Çamaşır makinem bozulmuştu. 444’lü bir numarayı aradım. İnternet üzerinden kendilerinin servis olduklarını söylediler. Bir gün sonra geldiler. Banyoda tamir ediyorlar çamaşır makinesini, bir parçanın değişmesi gerektiğini söylediler. Bende fiyatını sordum. 420 TL dediler. Kalsın istemiyorum dedim. ‘Bu makineler çelik, güzel makine, 2 sene de garantili. Biz bunu değiştirelim, yeni makine almaya değmez’ dedi. Telefon geldi o sırada, telefonumla konuşurken ’Siz değiştirin’ dedim, ’Değiştirdik’ dediler. O sırada parayı alıp elime bir tane sarı zarf verdiler. İmza attırdılar. Bunlar gitti, 5 dakika sonra makine durdu çalışmadı. Arıyorum arıyorum 444’lü numaraları ’Tamam beyefendi göndeririz’ diyorlar. Aradan bir hafta falan geçti. Tekrardan aradım ‘Git kime şikayet edersen et’ dedi kapattı” dedi.

“İnternette en üst seviyede çıkıyorlar”
Dolandırıcıların internette en üst sırada yetkili servis olarak çıktıklarını söyleyen Mehmet Güney, “Eşim çamaşır makinesi bozulduğunda internetten bulmuş aramış. Akşam geldiler. Bu makine arızalanmış, 700 lira dediler. Pazarlık yaptık, 650’ye indirdik. Bize bir form verdiler. Genel bakım olarak da söylemiştik biz, aldılar gittiler. Ne zaman gelir diye sorduğumuzda bir hafta içinde gelir demişlerdi. Aradan bir hafta geçti geldiler. Makineyi getirdiler. Bende dışarıdaydım. Eşim aradı makine geldi ama söylenenler yapılmamış diye söyledi bana. Makineyi çalıştırıp bakamadık. Çünkü çok hızlı devirde olduğu için rulmanında sıkıntı oluyordu. İlk çalışmada bir şey yoktu anlaşılmadı zaten. Eşime parasını ödeme dedim. Bunlar illa alacağız, biz elemanız, müşteriye gideceğiz diye söylemişler ve parayı almışlar. Boyasını burada yaparız deyip gitmişler. Aradan bir hafta geçtiğinde aradım, yarın geleceklerini söylediler. Bir gün geçti yine aradım. Sonra ben bunların gelmeyeceklerini anladım. Makineyi almaya gelen kişinin numarası vardı aradım, bana ‘Makineyi biz götürdük ama eski makineler karıştığı için hiçbir şey yapılmadan size geri gelmiş’ denildi. Sonra gelip almadılar. Tekrar müşteri hizmetlerini aradım, kaba konuşup ’İstediğiniz kişiye söyleyin’ dediler. Tüketici haklarını aradım, bu olayın üzerinden 20 gün geçmesi lazım dediler. Ben de bekledim. Şikayetçi olacaktım. Bugün de arkadaşlar aradı yakalanmışlar. İnternette en üst seviyede çıkıyorlar. Yetkili servis olarak gözüküyor. İnsan ister istemez yanılıyor. Benim gibi birçok mağdur insan var. Bizden başka kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, operasyonda ele geçirilen beyaz eşyaların görüntüleri kameraya yansıdı.

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