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  4. Sahte şeyh, sözde dergah kurup vatandaşları dolandırmıştı! Mahkemeden flaş karar

Sahte şeyh, sözde dergah kurup vatandaşları dolandırmıştı! Mahkemeden flaş karar

13.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini 'Şeyh Muhammed Ali' olarak tanıtarak kurduğu sözde dergahta birçok kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla 2014 yılında yargılanan Ali Yılmaz’a verilen 60 yıl hapis cezası, bir kısım mağdurun zararının giderilmesi, yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçen mağdurların bulunması nedeniyle 40 yıla düşürüldü. Kardeşiyle birlikte hareket eden Meltem Yılmaz'a verilen 27,5 yıl hapis cezasını da 3 yıla düşüren mahkeme, anne Güler Yılmaz’a verilen 18 yıl hapis cezasını ise kaldırdı. İşte detaylar...

Sahte şeyh, sözde dergah kurup vatandaşları dolandırmıştı! Mahkemeden flaş karar

Ali Yılmaz, 2012 yılında Pursaklar ilçesinde kendisini 'Şeyh Muhammed Ali' olarak tanıtıp, hastaları iyileştirdiği, çocukları olmayanlara şifa dağıttığı vaadiyle para toplayarak, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ali Yılmaz'ın ermiş olduğunu, kanser hastası annesini iyileştirdiğini yayarak, zor durumdaki kişileri kurdukları sözde dergaha yönlendirdiği iddiasıyla Yılmaz’ın ablası Meltem Yılmaz ve annesi Güler Yılmaz ile yakınları Ayhan Kılınç da gözaltına alındı. Soruşturma sonunda 4 kişi hakkında açılan davalar Ankara 1’nci ve Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşti. Yargılama sonunda 2014 yılında tutuklu sanık Ali Yılmaz’a, zincirleme şekilde 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 60, tutuksuz sanıklar Meltem Yılmaz'a 27,5 yıl, Güler Yılmaz'a da 18 yıl hapis cezası verildi. Ayhan Kılınç ise tüm suçlardan beraat etti.

İSTİNAF'TAN BOZMA KARARI

Dosya, yapılan itirazlar ve birleşen davalardaki eksiklikler nedeniyle bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Yaklaşık 8 yıl süren yargılama, duruşmalı inceleme yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25’nci Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı. Ceza Dairesi, sanık Ali Yılmaz’ın tüm yargılama sonunda kendisini hoca, Seyyid Muhammed Ali adıyla tanıttığı, www.seyyidmuhammedaliyolu.com isimli internet sitesi açtığı, kartvizitler bastırıp dağıttığı, bu şekilde mürit çevresi oluşturduğu, kendisine başvuran kişileri dua ile iyileştirme konusunda ikna etmek üzere; annesi ve kız kardeşi olan diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğinin sabit olduğunu belirterek bir kısım mağdur yönünde verilen hapis cezalarını onadı.

Mahkeme, bir kısım mağdurun zararının giderilmesi, yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçen mağdurların bulunması nedeniyle 9 kişi yönünden verilen hapis cezalarını kaldırarak yerel mahkemenin verdiği 60 yıl hapis cezasını 40 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Sanık Meltem Yılmaz’ın tek bir mağdura yönelik dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olduğu, bu suç yönünden 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilirken, diğer mağdurlar yönünden dolandırıcılık suçundan hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu kararlaştırıldı. Sanık Güler Yılmaz’a verilen 18 yıl hapis cezası ise her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle kaldırılarak, beraat kararı verildi. Ali Yılmaz'a verilen cezanın temyiz yolunun açık olduğu, diğer kararların kesinleştiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık dergah şeyh
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