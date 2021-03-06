Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun! Aralarında SGK çalışanları da var

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nitelikli dolandırıcılık, suç işleme amacıyla örgüt kurmak ve belgede sahtecilik' yapan şahıslarla ilgili soruşturma başlattı. Bunun üzerine çalışmalara başlayan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.T.Ç. liderliğinde 'çıkar amaçlı suç örgütü' kurulduğu, örgüt üyelerinin ilk etapta gerek örgüt üyeleri gerekse yanlarında çalıştırmak üzere elaman alma vaadi ile maddi durumu iyi olmayan şahıslara ulaşarak, bu kişilere iş imkanı sağlama vaadi ile şirketler kurdukları, paravan olarak açılan bu iş yerlerini SGK Müdürlüğündeki örgüt üyesi görevliler vasıtası ile tescil ettikleri veya iş yeri tescil tarihlerini geriye çektikleri belirlendi.

KREDİ ÇEKTİRECEKLERİ KİŞİLERİ SOSYAL MEDYADAN BULMUŞLAR

Örgüt üyelerinin usulsüz kredi çekim işlemleri için İstanbul'da büro tuttukları, tutulan bürolarda kredi işlemlerinin tamamlanması amacıyla elaman çalıştırdıkları, örgüt mensuplarının sosyal medya sayfaları üzerinden ilan vermek veya daha önce kredi çektikleri şahıslar yolu ile bankalardan konut, ihtiyaç kredisi ve benzeri para çekemeyen işsiz, parasız ve kredibilitesi olmayan şahıslarla irtibat kurdukları, bu şahıslara kolay banka kredisi çıkartma vaadiyle ikna ettikleri, kredi çekecek olan şahısları paravan olarak kurulan iş yerine uzun süredir yüksek ücretle çalışıyor göstererek, iş yerinde geçmişe dönük yüksek tutarlı prime esas kazanç ve hizmet yüklemesi yaptıkları, müştekilerin adlarına paravan şirket kurulduğu öğrenmeleri durumunda ise örgüt üyeleri tarafından tehdit edildikleri tespit edildi.