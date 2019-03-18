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Sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Iraklı şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ şüphelisi 4 Iraklının savcının talimatıyla serbest bırakılmasına karar verildi. DEAŞ şüphelisi olarak serbest bırakılmasına karar verilen ancak sahte Suriye kimliği ile yakalanan Iraklı A.A.H., polisteki işlemlerinin ardından "sahte kimlik kullanmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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