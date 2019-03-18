Sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Iraklıya adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yapılan operasyonda, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şahsı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan DEAŞ şüphelisi 4 Iraklının savcının talimatıyla serbest bırakılmasına karar verildi. DEAŞ şüphelisi olarak serbest bırakılmasına karar verilen ancak sahte Suriye kimliği ile yakalanan Iraklı A.A.H., polisteki işlemlerinin ardından "sahte kimlik kullanmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

