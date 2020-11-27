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  4. Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı

Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı

27.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da trafik polisi şüphelenip durduğu bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirleyip para cezası uyguladıktan sonra aracı 60 gün trafikten men etti.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesinde trafik uygulaması başlattı.

Adana’da trafik polisi şüphelenip durduğu bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirleyip para cezası uyguladıktan sonra aracı 60 gün trafikten men etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesinde trafik uygulaması başlattı. Polis bu sırada 01 MA 5397 plakalı minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis sürücü M.R.M.’yi araçtan indirip evrak kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin sahte olduğu, yolcu taşıma yetkisi olmadığı ve fazla yolcu taşıdığını belirledi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, fazla yolcu taşımaktan 104 lira, taşıma belgesi olmadan taşımacılık yapmaktan 2 bin 174 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye resmi evrakta sahtecilik yapmaktan işlem başlatılırken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

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