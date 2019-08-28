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Sahte Tozu Tiyatrosu’nda tiyatrocu olmak isteyenler için büyük fırsat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Haldun Dormen’in sanat danışmanlığında, Çağlar İşgören’in yönetiminde olan ve Türkiye’de en iyi oyunculuk eğitimi veren 10 okul arasına giren Sahne Tozu Tiyatrosu, 2019-2020 sezonu için kayıtlara başladı.Son dönemde verdiği eğitimler ve profesyonel oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sahne Tozu Tiyatrosu, 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını tamamlayarak kayıtlarına başladığını duyurdu.

Haldun Dormen’in sanat danışmanlığında, Çağlar İşgören’in yönetiminde olan ve Türkiye’de en iyi oyunculuk eğitimi veren 10 okul arasına giren Sahne Tozu Tiyatrosu, 2019-2020 sezonu için kayıtlara başladı.
Son dönemde verdiği eğitimler ve profesyonel oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sahne Tozu Tiyatrosu, 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını tamamlayarak kayıtlarına başladığını duyurdu. Türkiye’de en iyi oyunculuk eğitimi veren 10 okul arasına girmeyi başaran Sahne Tozu Tiyatrosu, iş hayatının oluşturduğu stresten kurtulmak isteyen, hobi amaçlı, kişisel gelişim amaçlı ya da tiyatro sanatını meslek edinmek için gelen birçok tiyatroseveri tiyatro ile buluştururken, kayıtlar ilk günlerde yoğun ilgi gördü.
Haldun Dormen’in sanat danışmanlığında, Çağlar İşgören’in yönetiminde olan Sahne Tozu Tiyatrosu’nda 9-13 yaş, 14-17 yaş, 18-25 yaş ve üstü yetişkin ekiplerinin bulunduğu öğrenildi. Oyunculuk programında yine sahne bilgisi ve uygulaması, doğaçlama, tiyatroda dil kullanımı, hareket, ritim, beden dili, jest-mimik, vurgu-tonlama, rol
çözümlemesi, ses kullanımı ve sahne uygulamalarının yer aldığı vurgulandı. Ayrıca oyunculuk programı dışında Dr. Taşkın İşgören’in eğitmenliğinde diksiyon, drama liderliği ve eğiticinin eğitimi kursu verildiği de dile getirildi.

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