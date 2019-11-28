'Sahte' Üniversite ile Yabancı Öğrencilere Tuzak mı Kuruldu?

Detroit’te kurulan Farmington Üniversitesi’nin İç Güvenlik Bakanlığı ve Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nce kurduğu sahte bir okul olduğunu geçen baharda yerel basın ortaya çıkarmıştı.

Ocak ayında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE’ın ülkede vize şartlarına uymayanları ortaya çıkarmak için bir üniversite kurduğu ortaya çıkmıştı.

'Farmington' isimli 'sahte' üniversiteyle bağlantılı olarak Ocak ayından bu yana çoğu Hindistan vatandaşı 250 kişinin gözaltına alındığı, bazılarının da sınır dışı edildiği belirtildi.

Detroit Free Press isimli gazetenin ortaya çıkardığı, Federal Savcı Yardımcısı Brandon Helms’in yazdığı hüküm belgesinde, “Okula kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin yüzde 100’ünün kayıtlı oldukları sürece hiçbir derse katılmadılar. Eğer bütün bu süreç eğitim alma amacıyla olsaydı, bu kurulan üniversite hiçbir öğrenci kaydedemezdi, çünkü hiçbir öğretmen, sınıf ya da eğitim hizmeti vermiyordu” yazdığı belirtiliyor.

Federal dairelere göre, öğrencilere ABD’ye giriş yapmaları için öğrenci vizesi verildi ancak bu öğrenciler derslere katılmayarak vize koşullarını ihlal ettiler. Yerel gazetenin belirttiğine göre bu süreçte 250 kişi tutuklandı, bu kişilerden 200’ü kendi istekleri dahilinde ABD’yi terketti, 50 kiş de sınır dışı edilene kadar tutuklu kalmayı tercih etti.