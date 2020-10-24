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  4. Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana’ya getirildi

Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana’ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 00:37 | Son Güncelleme

Adana merkezli 4 ilde gerçekleştiren dolandırıcılık operasyonunda kendilerini vali olarak tanıtıp entübe cihazı alacaklarını söyleyen ve gözaltına alınan 7’si kadın 13 kişi, Adana’ya getirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetinin iş adamlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını, koronavirüs mücadelesi kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağını yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Adana merkezli 4 ilde gerçekleştiren dolandırıcılık operasyonunda kendilerini vali olarak tanıtıp entübe cihazı alacaklarını söyleyen ve gözaltına alınan 7’si kadın 13 kişi, Adana’ya getirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetinin iş adamlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını, koronavirüs mücadelesi kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağını yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bunu üzerine Adana merkezli, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da 13 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Şafak vakti 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 7’si kadın 13 kişide gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar Adana’ya getirildi. Zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.”

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