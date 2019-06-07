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SAHTE VEKALETNAMEYLE DAİRE SATIŞI YAPAN 2 ŞÜPHELİYE OPERASYON KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışı yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde sahte vekaletname ile daire satışının yapıldığı bilgisi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 31 Mayıs günü yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Tuerxun H.(34) suç üstü, diğer şüpheli Wusman A.(30) de yine aynı gün yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin şüphelileri suçüstü yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Polisin şüphelileri suçüstü yakalaması
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerden görüntü
-Emniyetten çıkarılmaları
-Genel ve detaylar

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