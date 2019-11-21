Sahte video ve ses kayıtlarını tespit eden sistem

ANKARA'da özel bir firma tarafından geliştirilen, 'Deepware Scanner' (Derinlemesine Tarama) sistemi ile sahte video ve ses kayıtları tespit edilebiliyor. Firmanın yönetim kurulu üyesi Yağızhan Atmaca, 2018'den bu yana üzerinde çalıştıkları sistemi 10 gün önce tamamladıklarını belirterek, "'Deepware Scanner' ile artık herhangi bir video veya sesin sahte olup olmadığı anlaşılabilecek" dedi.

Ankara'da kimlik hırsızlığı, finansal ve casus yazılımlar gibi en tehlikeli zararlı yazılımlara karşı koruma sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmak vizyonuyla 2007 yılında kurulan firma, bu konuda finans kurumları, bankalar, sigorta şirketleri, telekom şirketleri gibi çok sayıda özel firmaya hizmet veriyor. Firma son yıllarda ise yapay zeka destekli 'deepfake' ile üretilen görüntüleri gerçeğinden ayırt edebilmek için yeni bir sistem geliştirmeye karar verdi. Geçen yıl bu konu üzerine çalışmalarına başlayan firma, yaklaşık 10 gün önce 'Deepware Scanner' sistemini geliştirdi. Sistem ile birlikte, kullanıcılar şüphelendikleri videonun linkini sisteme yükleyerek videonun sahte olup olmadığını öğrenebiliyor.