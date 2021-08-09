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Sahte vitaminler üretip müşterilerine uygulamışlar! 'Geleneksel tıp ve tedavi merkezi'nde büyük skandal

09.08.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da sahte vitamin ve destekleyici kürler üreten bir depoya baskın düzenlendi. Vatandaşlara geleneksel tıp ve tedavi merkezi olduklarını söyleyerek sahte ürünler uygulayan kliniğin oyunu polis ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Sahte vitaminler üretip müşterilerine uygulamışlar! 'Geleneksel tıp ve tedavi merkezi'nde büyük skandal

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 20 gün süren takip sonucu bir kliniğin deposunda sahte vitamin ilaçları ürettiği ve klinikte hastalara uyguladığı tespit edildi.

1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE!

Polis ekiplerince baskın yapılan kliniğin deposunda çok sayıda satışa hazır vitamin ve destekleyici kür ile bir paketleme cihazı ele geçirildi. Ekipler depoda paketlemesi yapılan ve paketlenmiş olan çok sayıda ürüne el koydu. Üretimi yapılan ve el koyulan, yaklaşık 10 bin adet ürünün piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında klinikte de arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda dört kişi gözaltına alındı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar
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