HABER

Sahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 1 yılda yapılan 10 bin çağrıdan 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı.

Sahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlar

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 1 yılda yapılan 10 bin çağrıdan 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı. Yangın İhbar hattını arayan bazı vatandaşlar ise gelen ekiplere bahçesini sulatmaya ya da anahtarlarını unuttukları için kapılarını açtırmaya çalıştı.
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 2018 yılında '110 Yangın İhbar' hattından 10 bin çağrı geldi. İhbarların ise sadece 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı. Anahtarı evde unutarak kapıyı açtırmak isteyenler, evde çocuğunun kapalı kaldığını ya da ocakta yemeğini unutanlar, bahçesini itfaiyeye sulatmak isteyenler, suyu kesildiği için hamur yapamayan fırınlar deposunu doldurmak için sahte yangın ihbarı yaptı.
'FIRININ SUYU BİTMİŞ, YANGIN İHBARINDA BULUNULUYOR'
İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik sahte ihbarlar nedeni ile gerçek yangınlara yetişmekte zorluk çektiklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Tabi bütün acil durum telefonları gibi itfaiye 110'a asılsız çağrılar maalesef devam ediyor. Bu konuda halkımız her ne kadar iyi bir ilerleme kaydettiyse geçmişe yönelik ciddi bir oranda azalma olduysa da maalesef yine asılsız çağrılar devam ediyor. Örnek verecek olursak 2018 yılında yaklaşık 10 bin çağrının 2 bin 500- 3 bini bizimle alakalı olan vakalar. Ama diğeri tamamen asılsız. Örnek veriyorum vatandaş bir tanesinin suyu kesilmiş hamur yoğuracak arıyor fırın yanıyor arkadaşlar kalkıyor buradan olaya müdahale etmeye gidiyor gittiklerinde diyorlar ki; yandı biz söndürdük ama gelmişken suyumuz kesik suyunuzu bizim depoya boşaltsanız gibi çağrılar maalesef geliyor. Arıyor hanımefendi diyor ki; ben çocuğumu içeride bıraktım kapı kilitlendi. Arkadaşlar gittikleri zaman kapının gerçekten öyle bir şeyden dolayı kilitlenmediği mahsur kalan kimsenin olmadığına şahit oluyor. Kapısını açtırmak için itfaiyecileri oraya çağırıyor. Yine falan yerde ot yangını var gidiyorsun adam domates ekmiş gelmişken benim domatesime suyunuzu verin gibisinden yalan ihbarlarla karşılaşıyoruz. Tabi bu bizim enerjimizi ciddi bir şekilde sömürüyor. Arkadaşlarımız her çağrıyı gerçekmiş gibi değerlendirip yola çıkarlar. Vatandaşlarımızdan ricamız 110, 112 ve diğer 155 acil durum telefonlarını gerçekten herhangi bir vaka olmadan meşgul etmesinler ki; gerçek vakalarla arkadaşlarımız ciddi bir şekilde ilgilenebilsinler. "
'ANIZ YAKMANIN ZARARI BİLİMSEL TEZLERLE KANITLANMIŞ'
Anız yakmak toprağa zarar verdiği bilimsel tezlerle kanıtlandığını belirten Çelik, "Artık yaz ayı biçerler ekinlerimizi biçmeye başladılar. Yine maalesef Güneydoğu Anadolu bölgesi anız yakmada Türkiye rekoru kırıyor. Biz çiftçi kardeşlerimizden çiftçi arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz hem doğaya hem tarlalarına hem çevreye hem de itfaiyenin enerjisini boşu boşuna sömürmesiyle olan bu kötü alışkanlıktan vazgeçsin. Anız yakmak kesinlikle bilimsel tezlerle kanıtlanmış, tarlaya herhangi bir faydası olmadığı gibi çok ciddi şekilde toprağa hasar veren bir davranıştır. Bu davranışlarından bu alışkanlıklarından vazgeçsinler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlarSahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlarSahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlarSahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlar

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
(Özel) Ahmet Kaya rolü Vanlı sanatçıya(Özel) Ahmet Kaya rolü Vanlı sanatçıya
Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren genç kadına tahliyeSevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren genç kadına tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Adana merkezli 4 ilde operasyon

Adana merkezli 4 ilde operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.