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Sahte yeşil reçeteyle ilaç almaya çalışan çifti, eczacının dikkati yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sahte yeşil reçete ile bir eczaneden ilaç satın almak isteyen çift, eczacının dikkati sayesinde yakalandı.

Sahte yeşil reçeteyle ilaç almaya çalışan çifti, eczacının dikkati yakalattı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sahte yeşil reçete ile bir eczaneden ilaç satın almak isteyen çift, eczacının dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınıp adliyede adli kontrol şartıyla serbet bırakılan çiftin sahte reçetede kullandığı kaşenin, daha önce yaşamını yitirmiş bir doktorun ismi ve bilgileri ile hazırlandığı ortaya çıktı.
Mustafa E. (48) ve eşi Zümrüt E. (35), dün Yatağan'ın Konak Mahallesi'ndeki bir eczaneye giderek, yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaçlar satın almak istedi. Ancak eczacı ilacın üzerindeki kaşede ismi ve bilgileri yazan doktoru daha önce hiç duymadığı için durumdan şüphelenip, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa E. ve eşi Zümrüt E.'yi gözaltına aldı.
ÖLMÜŞ DOKTORUN KAŞESİNİ YAPTIRIP, KULLANMIŞLAR
İki şüpheli polisteki ifadelerinde suçlarını itiraf edip, bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte yeşil reçetelere, daha önce yaşamını yitirmiş olan bir doktorun adı ve bilgileriyle hazırlattıkları kaşeyi basarak, eczanelerden uyuşturucu ve bağımlılık yapma özelliği olan ilaçları satın aldıklarını söyledi. Bu yöntemle satın aldıkları ilaçları uyuşturucu madde bağımlılarına sattıkları üzerinde durulan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E. ve eşi Zümrüt E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Sahte yeşil reçeteyle ilaç almaya çalışan çifti, eczacının dikkati yakalattıSahte yeşil reçeteyle ilaç almaya çalışan çifti, eczacının dikkati yakalattıSahte yeşil reçeteyle ilaç almaya çalışan çifti, eczacının dikkati yakalattı

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