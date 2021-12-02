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Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

02.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheli, gerçek yüzbaşıya yakalanınca afalladı. Gerçek yüzbaşı tarafından yakalanan sahte yüzbaşının esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı.

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600 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş’a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muş
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