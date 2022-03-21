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  4. Sahteciliği baskında ortaya çıktı! Cinayetten hapis cezasıyla aranıyordu

Sahteciliği baskında ortaya çıktı! Cinayetten hapis cezasıyla aranıyordu

21.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi Emre Sarıdemir (31), saklandığı evde yapılan polis baskınıyla yakalandı. Sarıdemir'in sahteciliği de baskında ortaya çıktı.

Sahteciliği baskında ortaya çıktı! Cinayetten hapis cezasıyla aranıyordu

2016 yılı Mart ayında Uşak’ta işlenen bir cinayete karışan Emre Sarıdemir, hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezasıyla aranırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin Yeşil Mahallede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese baskın yapan polis, Emre Sarıdemir’in, kendi resmini başkasının kimliğinin üzerine yapıştırdığı sahte kimlikle birlikte yakaladı. Sarıdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

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cinayet
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