Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

MSKÜ'de 2001 yılından beri görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş, Ekim 2011'de doçentlik sınavına müracaat etti. 29 Kasım 2012'de ise sözlü sınav sonrası Önkaş'a, doçentlik belgesi verildi. Üniversitede doçent olarak derslere girmeye başlayan Önkaş'ın aldığı ücret, 'Dr.' unvanı aldığı ücrete kıyasla bir miktar arttı. Bu süreç 5.5 yıl sürdü. Bir süre önce Önkaş'ın doçentlik başvurusunu sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla şikayet geldi. MSKÜ bu şikayeti değerlendirdi. Üniversitenin Etik Kurulu, şikayeti incelemeye aldı. Araştırmada, Önkaş'ın doçentlik başvurusunda yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini tespit ettiği öğrenildi. Kurul, Önkaş'ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vardı. Türkiye'de doçentlik sınavı jürisini oluşturan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na (ÜAK) olay bildirildi. ÜAK'ya bağlı Mevzuat Komisyonu da olayı inceledi. Komisyon, Önkaş'ın doçentlik başvurusuna ilişkin işlemin hukuksuz hale geldiğini, doçentlik unvanının da geri alınması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyondan gelen rapor sonrası, ÜAK Yönetim Kurulu, geçen Haziran ayında, Önkaş'a verilen doçentlik belgesinin geri alınmasına karar verdi. Kurul'un bu kararı, MSKÜ Rektörlüğü'ne gönderildi. MSCÜ Rektörlüğü, geçen ağustos ayında, kararın işleme konulmasını istedi, ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş'a verilen doçent unvanının iptali sonrası 5.5 yıl boyunca ödenen fazla ücretin ise geri alınabileceği öğrenildi. Dr. Nilgün Açık Önkaş ise karar itiraz etti.