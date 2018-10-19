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Sahtekar pazarcıdan 'pes' dedirten hile!

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2018 20:33 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, pazarcı, çürük meyveleri müşterinin seçmiş olduğu meyveler ile değiştiriyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar büyük tepki çekti.

Semt pazarında kayısı satan pazarcı, arkasında sakladığı çürük meyveleri müşterinin seçmiş olduğu meyvelerle değiştiriyor. Amatör kameraya yansıyan bu olay sosyal medyada büyük tepki çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Pazar hile Meyve

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