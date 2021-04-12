Sahur ne zaman? Bu gece sahura mı kalkacağız?

Sadece aç kalmak değil, nefsi de dizginlemek için önemli bir ibadet olan oruç, sahuruyla, iftarıyla, Müslümanlar için çok özeldir… Gece saatlerinde sahura kalkılarak, İslam’ın 5 şartından biri olan oruç için hazırlık yapılır. Müslümanlar, 2021 yılı içindeki ilk sahuru dualar ederek geçirecek…

BU GECE SAHURA MI KALKACAĞIZ?

13 Nisan Salı günü başlayan Ramazan-ı Şerifin ilk sahuru, 12 Nisan Pazartesi’yi 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece yapılacak. Yani Pazartesi günü (Bugün) gece yarısı sahura kalkacağız.

SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul'da imsak vakti 04:52, sabah namazı ise 06:23'te okunacak. Ankara'da ilk imsak vakti 04:38, sabah namazı ise 06:07'de okunacak. İzmir'de ise 13 Nisan'da imsak vakti 05:05'te, sabah namazı ise 06:32'de okunacak.

SAHURUN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden evvel gece yedikleri yemeğe denir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19, 20).

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu belirtmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu vurgulamıştır (Müslim, Sıyâm, 46). Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).