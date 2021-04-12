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Sahur ne zaman? Bu gece sahura mı kalkacağız?

12.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

’11 Ayın Sultanı’ Ramazan geldi. İbadet ve oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayında Müslüman alemi sahura kalkacak, bir şeyler yedikten sonra niyet getirecek ve orucunu tutacak. 13 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak Ramazan ayı, günahlardan arınmak için büyük bir fırsat olacak.

Sahur ne zaman? Bu gece sahura mı kalkacağız?

Sadece aç kalmak değil, nefsi de dizginlemek için önemli bir ibadet olan oruç, sahuruyla, iftarıyla, Müslümanlar için çok özeldir… Gece saatlerinde sahura kalkılarak, İslam’ın 5 şartından biri olan oruç için hazırlık yapılır. Müslümanlar, 2021 yılı içindeki ilk sahuru dualar ederek geçirecek…

BU GECE SAHURA MI KALKACAĞIZ?

13 Nisan Salı günü başlayan Ramazan-ı Şerifin ilk sahuru, 12 Nisan Pazartesi’yi 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece yapılacak. Yani Pazartesi günü (Bugün) gece yarısı sahura kalkacağız.

SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul'da imsak vakti 04:52, sabah namazı ise 06:23'te okunacak. Ankara'da ilk imsak vakti 04:38, sabah namazı ise 06:07'de okunacak. İzmir'de ise 13 Nisan'da imsak vakti 05:05'te, sabah namazı ise 06:32'de okunacak.

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SAHURUN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden evvel gece yedikleri yemeğe denir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19, 20).

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu belirtmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu vurgulamıştır (Müslim, Sıyâm, 46). Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını ifade etmiştir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.


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