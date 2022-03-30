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  4. Sahur ne zaman, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2022 Diyanet Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul sahur saatleri...

Sahur ne zaman, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2022 Diyanet Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul sahur saatleri...

30.03.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Müslüman vatandaşlar, vazifelerini yerine getirmek için oruç tutacak. Ramazan ayı bu sene nisan ayına denk geliyor. Peki sahur ne zaman, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2022 Diyanet Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul sahur saatleri...

Sahur ne zaman, ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte 2022 Diyanet Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul sahur saatleri...

Müslüman aleminin heyecanla beklediği ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda ilk sahur tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Sahur vakti ilden ile değişkenlik gösteriyor. Diyanet, 2022 Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul sahur saatlerini paylaştı. İşte 2022 sahur saatleri...

İLK SAHURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvim ile, ramazana kısa bir süre kala akıllardaki soru işaretleri yanıt buldu. Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak, mayıs ayında sona erecek. İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gecede kalkılacak. İlk teravih namazı ise 1 Nisan'da kılınacak. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak ve Kadir Gecesi de 27 Nisan'a denk gelecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar olacak. İlk iftar ise 19.36'da yapılacak.

Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20
İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42
Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08
Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı mayıs ayına denk gelecek. 1 Mayıs 2022 Arefe günü olacak ve 2 Mayıs, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. Son gün ise 4 Mayıs 2022'ye tekabül edecek.

ramaza

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