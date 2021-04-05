Sahur ne zaman? Ramazan orucu ne zaman başlıyor?

Müslümanların her sene büyük bir heyecanla beklediği ve çeşitli ibadetlerle kutladığı Ramazan ayı bu sene 13 Nisan’da başlayacak. İlk sahur ve oruç saatlerini araştırmaya başlayan Müslümanların gözü açıklanan Ramazan ayı takviminde. Haberimizde sizin için ilk sahur ve iftar saatlerini derledik.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

12 Nisan Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31

İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52

Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18

Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayramın ilk günü perşembeye denk geliyor. 3 gün sürecek bayram, cumartesi ve pazar günleri ile birleştirilirse toplamda 4,5 gün tatil yapılmış olunacak. Ancak konu hakkında kesin açıklama bulunmuyor.



