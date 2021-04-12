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Sahur saat kaçta? başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sahur ve imsak vakti saatleri

12.04.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için ilk sahur bu akşam başlıyor. Tüm Müslümanların heyecanla bekledikleri mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre idrak edilecek. İslam alemi için önemli ibadet ayları arasında yer alan Ramazan ayında pek çok vatandaş oruç tutarak bu mübarek ayı idrak ediyor. Peki, sahur saat kaçta? başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sahur ve imsak vakti saatleri

Sahur saat kaçta? başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sahur ve imsak vakti saatleri

Hicri Takvim baz alınarak belirlenen dini günler, Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce başlıyor. Bu sebeple ilk sahur tarihi de her sene değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2021 yılında ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yani bu akşam yapılıyor ve ilk oruç 13 Nisan tarihinde açılıyor. 2021 Ramazan ayı ise bu sene 12 Mayıs tarihinde bitiyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

2021 senesinin Ramazan ayı bu akşam itibari ile başlıyor. Bütün islam alemi, bu akşam kendi yaşadıkları il için belirlenen saatlere göre sahura kalkacak ve yarın akşam, akşam ezanı ile beraber ilk oruçlarını açacak.

İL İL SAHUR SAATLERİ

İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Kendi ilinizin imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.

İL İL SAHUR SAATLERİ

Sahur saat kaçta? başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sahur ve imsak vakti saatleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

  • Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

DİYANET İŞLERİ DİNİ TAKVİMİ

Sahur saat kaçta? başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sahur ve imsak vakti saatleri

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