Sahur saat kaçta? başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sahur ve imsak vakti saatleri

Hicri Takvim baz alınarak belirlenen dini günler, Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce başlıyor. Bu sebeple ilk sahur tarihi de her sene değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2021 yılında ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yani bu akşam yapılıyor ve ilk oruç 13 Nisan tarihinde açılıyor. 2021 Ramazan ayı ise bu sene 12 Mayıs tarihinde bitiyor.
2021 senesinin Ramazan ayı bu akşam itibari ile başlıyor. Bütün islam alemi, bu akşam kendi yaşadıkları il için belirlenen saatlere göre sahura kalkacak ve yarın akşam, akşam ezanı ile beraber ilk oruçlarını açacak.
İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Kendi ilinizin imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.
Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.
2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.
İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.