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SAHUR SAATLERİ 2022! Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman?

13.04.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur vakitleri, sahura az bir zaman kala en çok araştırılan konulardan biridir. 2022 Ramazan İmsakiyesi üzerinden Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için sahur ve imsak vakitlerini yayınladı. Ramazan’ı Şerif'in 12. gününde oruca niyet edecek olan vatandaşlar yaşadıkları ilin sahur saatlerine göre sahura kalkıp niyet edecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir sahur saatleri!

SAHUR SAATLERİ 2022! Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman?

Sahur vakitleri sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından gündeme geldi. 2022 Ramazan İmsakiyesi üzerinden Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için sahur ve imsak vakitlerini paylaştı. Sahur vakitleri il il değişmektedir. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanların iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecekleri Diyanetin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazanın 12. günü için tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. 13 Nisan'da sahur vakti şöyle olacak;

İstanbul: 04:51

Ankara: 04:39

İzmir: 05:06

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

SAHUR SAATLERİ 2022! Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman?

https://www.mynet.com/ramazan

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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Ramazan iftar
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