SAHUR SAATLERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: 17 Nisan sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri!

Sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi, 17 Nisan 2022 Pazar günü oruç tutmak için sahura kalmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Nisan sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...
17 Nisan'da sahur vakti şöyle olacak;
İstanbul: 04:43
Ankara: 04:31
İzmir: 04:59
RAMAZAN AYI TAKVİMİ
Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
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