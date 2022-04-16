SAHUR SAATLERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: 17 Nisan sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri!

Sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi, 17 Nisan 2022 Pazar günü oruç tutmak için sahura kalmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Nisan sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

17 NİSAN SAHUR SAAT KAÇTA, EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

17 Nisan'da sahur vakti şöyle olacak;

İstanbul: 04:43

Ankara: 04:31

İzmir: 04:59

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

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RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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