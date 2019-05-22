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Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, yeni çıkardığı ’Dağların Başkenti Hakkari’ isimli albümünün tanıtımını vatandaşları sahura kaldırarak yaptı.Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, Hakkari Valiliği tarafından bu akşam düzenlenecek olan ’3.

Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı

Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, yeni çıkardığı ’Dağların Başkenti Hakkari’ isimli albümünün tanıtımını vatandaşları sahura kaldırarak yaptı.
Sıra dışı klip ve şarkılarla gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, Hakkari Valiliği tarafından bu akşam düzenlenecek olan ’3. Ters Lale ve Uçkun Festivali’ne vatandaşları hem megafonla davet etti hem de yeni albümü olan ’Dağların Başkenti Hakkari’ isimli türküsünü seslendirerek sahura kaldırdı.
Türkücü Aydın Aydın, bir süre önce Çukurca ilçesinde yabani bir dağ keçisiyle çekimlerine başladığı ’Dağların Başkenti Hakkari’ isimli albümünün tanıtımını sahur vaktinde Hakkari sokaklarını gezerek yaptı. Bir kamyonete ses sistemiyle televizyon yerleştirerek kasasında oturan ünlü türkücü, hem elindeki megafonla anons yaparak vatandaşları sahura uyandırdı hem de 3. Ters Lale ve Uçkun Festivali’ne davet etti.
Sahur vaktinde kamyonet üzerinde sokak sokak gezen Aydın Aydın’ı yoldan geçen vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydederken, evlerinin camlarından ve balkonlarından görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Gezintisini çarşı merkezinde sonlandıran türkücü Aydın Aydın, Türkiye’nin dört bir yanında davulcuların davul çalarak veya maniler söyleyerek insanları sahura kaldırdığını belirterek, kendisinin ise hemşehrilerini türküsüyle sahura uyandırdığını söyledi. Türkücü Aydın, “Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşları sahura davulcular uyandırır. Ben ise hemşehrilerimi yeni türkümü söyleyerek sahura uyandırdım. Benim albümüm mübarek Ramazan ayına denk geldi. Rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Gündüz insanlar yoğun. İftar vakti daha çok yoğun. En güzeli sahur vaktiydi diye düşündüm. Böylesi bir klip tanıtımı Türkiye’de belki ilk defa oluyor. Sahur vaktinde hem albümümün tanıtımını yaptım hem de vatandaşlarımızı türkümle sahura kaldırdım. Ayrıca Hakkari Valiliğinin düzenleyeceği 3. Ters Lale ve Uçkun Festivali için de bütün hemşehrilerimi davet ettim. Bu akşam valilik önünde düzenlenecek olan festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.
Konuşmasının ardından eline megafonu alan ünlü türkücü, Kürtçe ve Türkçe olarak “Sevgili Hakkarililer, sahur vaktidir. Sahura kalkın” diye seslendi.

Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı

Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı

Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı

Sahur vakti Hakkari sokaklarında albüm tanıtımı

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