HABER

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 04:41 | Son Güncelleme

Bursa’da sahura yetişmeye çalışan araç sürücüsü refüj sulama çalışmasının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 Km hızla ağaca çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durabildi.

Bursa’da sahura yetişmeye çalışan araç sürücüsü refüj sulama çalışmasının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 Km hızla ağaca çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından fırlayan sürücü ağır şekilde yaralandı.
Kaza, gece 03.00 sularında Buras’nın merkez Osmangazi İlçesi Osmangazi İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AEE 851 plakalı otomobiliyle Çekirge Caddesi üzerinde sahura yetişebilmek için sürhatli bir şekilde seyir halinde olan Mahmut S.A., refüj sulamasının ardından kayganlaşan yolu fark edemedi. Viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Mahmut S.A. 80 km hızla önce ağaca çarptı, ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın motoru ön kısımdan fırlarken, çarpmanın etkisiyle sürücü de ön camdan fırlayarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri motoru fırlayan aracın alev almaması için soğutma çalışması yaptı. Yerde kanlar içerisinde yatan araç sürücü Mahmud S.A. olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonucu hurdaya dönen araçtan yola savrulan parçaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı

Sahur yolunda feci kaza... Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.