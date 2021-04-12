Sahura kaç dakika kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sahura ne zaman kalkacağız?

Sahura kalkacak olan vatandaşlar sahura kaç dakika kaldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla Müslümanlar ibadet edecek, oruç tutacak ve dinin gerekliliklerini yerine getirecek. Peki, 2021 ilk sahura kaç dakika kaldı? Ezan kaçta okunacak? İşte, ayrıntılar...

SAHURA KAÇ DAKİKA KALDI?

Bu gece oruç tutacak olan Müslümanlar Ramazan ayının ilk sahur gecesine kalkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlere göre ezan İstanbul'da 04:50, Ankara'da 04:38'de, İzmir'de 05:05'de saatlerinde okunacak.

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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun en önemli şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekir. Oruç tutmak için sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Ramazan orucu, belli zamanlarda tutulmak üzere adanan oruçlarla nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batmasıyla ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki zamandır. Fakat imsak vaktinin ardından yapılacak niyetin geçerli olması adına bu vakit itibarıyla bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedi. Aksi hâlde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.