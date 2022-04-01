Sahur duası, On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında oruç ibadeti yapan vatandaşlar iftar ve sahurda dua okurlar. Bu kapsamda Sahurda okunacak dua nedir? Sahur duası nasıl okunur? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SAHURDA OKUNACAK DUA NEDİR?

Ramazan ayında sahur vakti Sahur duası ile oruca niyet etmek önemlidir. Söz konusu dualar manevi huzurun kapısının aralanmasına vesile olur.

SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?

Sahur duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir:

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan meali ise şu şekildedir:

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

HZ. MUHAMMED'İN SAHUR DUASI

Hazreti Muhammed (S.A.V) şöyle demiştir:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

RAMAZAN İMSAKİYESİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2022

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