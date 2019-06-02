Sahurda simit çay keyfi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini Ankara’nın ardından İstanbul’da yaptı. Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş’ta sahura çağıran Bakan Varank’ın sürpriz konuğu, sosyal medyadan “Simitleri aldım geliyorum” diyen ve sahurun yapıldığı mekana elinde bir simit tepsisiyle giren Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Gençlerle simit çay keyfi yapan Yıldırım, “Başkan olursam, sizi kanka olarak yanımda görmek istiyorum” dedi ve İstanbul’da yaşayan tüm gençlere 10 GB ücretsiz internet vaadinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçen hafta Twitter’dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde bir kokoreççide gençlerle bir araya gelmişti. Varank’ın İstanbul’daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.

Gençler ve kendini genç hissedenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul’da bir iftar programına katılan Varank, sosyal medyadan yeni bir mesaj paylaştı. Varank, Twitter hesabından, “Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul’dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?” paylaşımında bulundu.

"Ramazan, sevgiyi paylaşmak için var"

Varank’ın çağrısına ilk yanıt verenlerden biri, “Artı bir, ben geliyorum” diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Sahur programını değerlendiren Bayraktar, “Genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel. Zaten Ramazan bu gibi kucaklaşma, yardımlaşma, sevgiyi, güzelliği paylaşmak için var” dedi.

"Komutandan izin alırsanız"

Varank’ın sahur daveti, Ankara etkinliğinde olduğu gibi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çok sayıda İstanbullu davete katılmak için Varank’ın mesajına yanıt verdi. Varank’a sosyal medyadan gelen “Konum atın geliyoruz Sn. Bakanım :)”, “Sn Bakanım ben askerdeyim komutandan izin alırsanız seve seve gelirim yarın çarşım var zaten” ve “Siz teklif edersiniz de gelmez miyim bakanım Adalar’da oturuyorum gerekirse yüzerek gelirim ve de çok sevinirim” gibi mesajlar dikkat çekti.