HABER

Sahurda uyku tutmayanlar sahibinden.com’da ilan baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

sahibinden.com verilerine göre Ramazan ayı sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı - Ramazan ayında sahibinden.com’un trafiği en fazla 01.00 – 04.00'te artış gösterdi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre Ramazan ayı sahur saatlerinde web sitesi ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 yükseldi.

sahibinden.com, Ramazan ayı boyunca site ve mobil trafiğinde yaşanan değişimin yanı sıra kullanıcıların online alışveriş tercihlerine ilişkin verileri açıkladı.

Ramazan ayıyla birlikte değişen uyku ve yeme-içme düzeni, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını da yakından etkiledi.

Toplamda 43 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip sahibinden.com verilerine göre sahur saatlerinde site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 335 arttı.

Ramazan ayında sahibinden.com’un trafiği en fazla 01.00 – 04.00 saatleri arasında artış gösterdi.

Kullanıcıların bu saatlerde en çok baktığı kategoriler ise Emlak, Vasıta ile İkinci El ve Sıfır Alışveriş oldu. Site içerisinde en çok aranan kelimelerde "kiralık ve satılık"a ek olarak "bisiklet, boyasız, traktör" kelimeleri öne çıktı.

- Kullanıcıların tercihi mobil oldu

Açıklamada verilen bilgilere göre, site kullanıcılarının aramalarında özellikle mobili tercih ettiği gözlemlendi.

Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde en fazla ilan görüntülenen gün 20 Mayıs Pazartesi oldu. Sahibinden.com’un sayfa görüntülenmesinde Android mobil uygulamasında yüzde 7,7, iOS uygulamasında ise yüzde 8’lik artış yaşandı.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Tatilciler, Uzungöl’e akın ettiTatilciler, Uzungöl’e akın etti
Akdeniz'de deprem!Akdeniz'de deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sahibinden.com sahur

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' açıklaması

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

Korkunç tablo! Suya bakan hayrete düştü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.