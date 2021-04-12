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Said Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu...

12.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Said Hatipoğlu, Ramazan ayının ve dini günlerin ekranlardaki vazgeçilmez isimlerinden olan Nihat Hatipoğlu’nun oğludur. Babası gibi programcı olma yolunda ilerleyen Said Hatipoğlu, çeşitli kanallarda programlara katılmıştır. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi üzerinden tamamlayan Said Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde okumaktadır. Said Hatipoğlu babası Nihat Hatipoğlu gibi hatip olmayı hedeflemektedir.

Said Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Nihat Hatipoğlu'nun oğlu...

31 yaşında olan Said Hatipoğlu, tasavvuf, tarikatlar, mezhepler ve İslam üzerine edebi eserler yazmıştır. Nihat Hatipoğlu’na da oldukça benzeyen Said Hatipoğlu, ekranlara çıktığı ilk zamanlardan beri izleyicilerden tam not almıştır. Gerek ahlakı gerekse de konuşması ile birçok kişi tarafından oldukça sevilmiştir.

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

Muhammed Said Hatipoğlu 1990 Ankara doğumludur. Babası ünlü hatip Nihat Hatipoğlu’dur.

said hatipoğlu

Babası gibi hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır.
Said Hatipoğlu, tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

said hatipoğlu1

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

nihat hatiopoğlu4

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

nihat hatiopoğlu7

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

nihat hatiopoğlu5

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu.

nihat hatiopoğlu6

2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

nihat hatiopoğlu ve oğlu

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